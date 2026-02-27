Marché de producteurs de pays Lucq-de-Béarn

Marché de producteurs de pays

Place de l’église Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Organisé par la CCLO.

Découvrez les producteurs, composez votre assiette, et installez-vous pour déguster leurs produits en musique. .

Place de l’église Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40

