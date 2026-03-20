Médiévales de Lucq-de-Béarn Lucq-de-Béarn

Médiévales de Lucq-de-Béarn Lucq-de-Béarn 2026-06-28

Médiévales de Lucq-de-Béarn Lucq-de-Béarn dimanche 28 juin 2026.

Médiévales de Lucq-de-Béarn

Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

10h Ouverture du festival et marché
11h30 Bal trad animé par AMTM de Monein
12h30: Banquet
14h La Cie des écharpes blanches
16h Akerbeltz-Euskadi Béhourd
17h Spectacle de poney Bicéphale
19h Fermeture du festival   .

Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 39 24 00  medievallucq@gmail.com

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English : Médiévales de Lucq-de-Béarn

L’événement Médiévales de Lucq-de-Béarn Lucq-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Coeur de Béarn

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