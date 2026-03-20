Médiévales de Lucq-de-Béarn

Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

10h Ouverture du festival et marché

11h30 Bal trad animé par AMTM de Monein

12h30: Banquet

14h La Cie des écharpes blanches

16h Akerbeltz-Euskadi Béhourd

17h Spectacle de poney Bicéphale

19h Fermeture du festival .

Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 39 24 00 medievallucq@gmail.com

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English : Médiévales de Lucq-de-Béarn

L’événement Médiévales de Lucq-de-Béarn Lucq-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Coeur de Béarn