Médiévales de Lucq-de-Béarn Lucq-de-Béarn
Médiévales de Lucq-de-Béarn Lucq-de-Béarn dimanche 28 juin 2026.
Médiévales de Lucq-de-Béarn
Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
10h Ouverture du festival et marché
11h30 Bal trad animé par AMTM de Monein
12h30: Banquet
14h La Cie des écharpes blanches
16h Akerbeltz-Euskadi Béhourd
17h Spectacle de poney Bicéphale
19h Fermeture du festival .
Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 39 24 00 medievallucq@gmail.com
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English : Médiévales de Lucq-de-Béarn
L’événement Médiévales de Lucq-de-Béarn Lucq-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Coeur de Béarn