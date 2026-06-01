Concert Médiéval et Renaissance Eglise Lucq-de-Béarn
Concert Médiéval et Renaissance Eglise Lucq-de-Béarn vendredi 26 juin 2026.
Lucq-de-Béarn
Concert Médiéval et Renaissance
Eglise 1914 Chemin de la Mairie Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Concert du groupe Il momento vocale sur le thème médiéval et renaissance de Fébus à Jeanne d’Albret, en avant première du marché médiéval.
Avec le soutien de l’association La Souche. .
Eglise 1914 Chemin de la Mairie Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 48 06 97 lasouche.contact@gmail.com
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English : Concert Médiéval et Renaissance
L’événement Concert Médiéval et Renaissance Lucq-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Coeur de Béarn
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