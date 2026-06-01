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Concert Médiéval et Renaissance Eglise Lucq-de-Béarn

Concert Médiéval et Renaissance Eglise Lucq-de-Béarn

Concert Médiéval et Renaissance Eglise Lucq-de-Béarn vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Eglise

Adresse : 1914 Chemin de la Mairie

Ville : 64360 Lucq-de-Béarn

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Lucq-de-Béarn

Concert Médiéval et Renaissance

Eglise 1914 Chemin de la Mairie Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Concert du groupe Il momento vocale sur le thème médiéval et renaissance de Fébus à Jeanne d’Albret, en avant première du marché médiéval.
Avec le soutien de l’association La Souche.   .

Eglise 1914 Chemin de la Mairie Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 48 06 97  lasouche.contact@gmail.com

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English : Concert Médiéval et Renaissance

L’événement Concert Médiéval et Renaissance Lucq-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Coeur de Béarn

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