Roussines

Marché de producteurs de pays

Place de l’Eglise Roussines Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-21 18:00:00

fin : 2026-05-21 22:00:00

Date(s) :

2026-05-21 2026-06-18 2026-07-16 2026-08-20 2026-09-17

Marché en semi-nocturne dans une ambiance conviviale.

Le marché sera pour vous l’occasion de faire vos courses et aussi de manger sur place les plats et produits proposés. Les producteurs vous accueillerons place de l’église à partir de 18h jusqu’en soirée. Vous trouverez sur place des charcuteries et viandes de porcs accompagnés de légumes poêlés, de la viande d’agneaux à la plancha accompagnée de frites, des escargots, des fromages de chèvres AOP Pouligny, du vin AOP Valençay, des bières, du miel, du safran et ses produits dérivés, du pain et des pâtisseries et encore bien d’autres produits succulents et locaux … .

Place de l’Eglise Roussines 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 61 61 88 environnement.territoires@indre.chambagri.fr

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English :

Semi-night market in a friendly atmosphere.

L’événement Marché de producteurs de pays Roussines a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Brenne