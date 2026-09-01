Marché de producteurs de pays Roussines
jeudi 17 septembre 2026 · Roussines
Informations pratiques
Roussines
Marché de producteurs de pays
Place de l’Eglise Roussines Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-17 18:00:00
fin : 2026-09-17 22:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Marché en semi-nocturne dans une ambiance conviviale.
Le marché sera pour vous l’occasion de faire vos courses et aussi de manger sur place les plats et produits proposés. Les producteurs vous accueillerons place de l’église à partir de 18h jusqu’en soirée. Vous trouverez sur place des charcuteries et viandes de porcs accompagnés de légumes poêlés, de la viande d’agneaux à la plancha accompagnée de frites, des escargots, des fromages de chèvres AOP Pouligny, du vin AOP Valençay, des bières, du miel, du safran et ses produits dérivés, du pain et des pâtisseries et encore bien d’autres produits succulents et locaux … .
Place de l’Eglise Roussines 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 61 61 88 environnement.territoires@indre.chambagri.fr
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English :
Semi-night market in a friendly atmosphere.
L’événement Marché de producteurs de pays Roussines a été mis à jour le 2026-06-15 par Destination Brenne
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