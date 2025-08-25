Marché de producteurs et artisans de Mens place de la Mairie Mens
Marché de producteurs et artisans de Mens place de la Mairie Mens vendredi 3 juillet 2026.
Mens
Marché de producteurs et artisans de Mens
place de la Mairie Mairie de Mens Mens Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-03 09:00:00
fin : 2026-08-28 13:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Tous les mercredis matin de juillet et d’août, un marché de producteurs et artisans est organisé à Mens (Place de la Mairie). Diverses animations sont prévues.
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place de la Mairie Mairie de Mens Mens 38710 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 34 61 21
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English : Marché des producteurs et artisans
Every Wednesday morning in July and August, a market of producers and craftsmen is organized in Mens (Place de la Mairie). Various events are planned.
L’événement Marché de producteurs et artisans de Mens Mens a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme du Trièves