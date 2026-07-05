Marché de producteurs et artisans LAFITOLE Lafitole

Informations pratiques

Lafitole

Marché de producteurs et artisans

LAFITOLE Complexe de Lafitole Lafitole Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 09:00:00

fin : 2026-08-16 14:00:00

Date(s) :

2026-08-16

À Lafitole, le temps d’une matinée, partez à la rencontre des producteurs et artisans locaux dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Flânez entre les étals, découvrez les saveurs du terroir, admirez des créations artisanales uniques et échangez avec celles et ceux qui les font vivre. Pour prolonger ce moment de partage, profitez d’une restauration sur place et laissez-vous porter par l’esprit festif et authentique de ce marché organisé par l’association Les Tomassaïres.

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LAFITOLE Complexe de Lafitole Lafitole 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 35 23 66 80 carolinegaubert00@gmail.com

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English :

%C0 Lafitole: Spend a morning meeting local producers and artisans in a warm and friendly atmosphere. Stroll among the stalls, discover local flavors, admire unique handmade creations, and chat with the people who bring them to life. To extend this moment of togetherness, enjoy a meal on-site and let yourself be swept up in the festive and authentic spirit of this market organized by the Les Tomassères association.

L’événement Marché de producteurs et artisans Lafitole a été mis à jour le 2026-07-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65