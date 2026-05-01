Marché de producteurs et artisans Village Lascazères

Lascazères

Marché de producteurs et artisans

Village LASCAZERES Lascazères Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 17:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Le marché de Lascazères reprend pour sa 3ème saison estivale.

Au programme

Marché de producteurs et artisans locaux

Cette année nous avons le plaisir d’accueillir plusieurs nouveaux.elles commerçant.e.s.

Buvette avec bières bio de Pierre Lebbe et softs artisanaux (sirops de Zette cueillette et jus de pomme bio du Verger Daguzan).

Animation musicale ambiance Cumbia/Latino avec Dj twentie’s.

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Village LASCAZERES Lascazères 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 35 39 mairie.lascazeres@wanadoo.fr

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English :

The Lascazères market is back for its 3rd summer season.

On the program:

Local producers’ and craftsmen’s market:

This year we’re delighted to welcome several new traders.

Refreshment bar with organic beers from Pierre Lebbe and artisanal softs (syrups from Zette cueillette and organic apple juice from Verger Daguzan).

Cumbia/Latino musical entertainment with Dj twentie’s.

L’événement Marché de producteurs et artisans Lascazères a été mis à jour le 2026-05-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65