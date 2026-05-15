Marché de producteurs et artisans locaux à Thédirac Thédirac
Marché de producteurs et artisans locaux à Thédirac Thédirac jeudi 9 juillet 2026.
Thédirac
Marché de producteurs et artisans locaux à Thédirac
Place de la Mairie Thédirac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-07-09 23:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Le Foyer Rural de Thédirac vous propose un marché nocturne de producteurs et artisans locaux
Le Foyer Rural de Thédirac vous propose un marché nocturne de producteurs et artisans locaux.
Vous trouverez ici tous les produits locaux pour composer vos repas et vous faire plaisir !
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Place de la Mairie Thédirac 46150 Lot Occitanie +33 6 33 68 07 44 knkerebel@gmail.com
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English :
The Foyer Rural de Thédirac offers an evening market of local producers and artisans
L’événement Marché de producteurs et artisans locaux à Thédirac Thédirac a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Cazals-Salviac