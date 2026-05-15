Thédirac

Marché de producteurs et artisans locaux à Thédirac

Place de la Mairie Thédirac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 17:00:00

fin : 2026-07-09 23:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Le Foyer Rural de Thédirac vous propose un marché nocturne de producteurs et artisans locaux

Le Foyer Rural de Thédirac vous propose un marché nocturne de producteurs et artisans locaux.

Vous trouverez ici tous les produits locaux pour composer vos repas et vous faire plaisir !

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Place de la Mairie Thédirac 46150 Lot Occitanie +33 6 33 68 07 44 knkerebel@gmail.com

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English :

The Foyer Rural de Thédirac offers an evening market of local producers and artisans

L’événement Marché de producteurs et artisans locaux à Thédirac Thédirac a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Cazals-Salviac