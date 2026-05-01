Marché de producteurs et artisans locaux Sévigny-Waleppe
Marché de producteurs et artisans locaux Sévigny-Waleppe samedi 30 mai 2026.
Sévigny-Waleppe
Marché de producteurs et artisans locaux
Place de l’église Sévigny-Waleppe Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
RDV dans le charmant village de Sévigny-Waleppe pour un marché de producteurs organisé sur la place de l’église Saint-Leu, édifiée au XVIIe siècle et reconnaissable à ses élégantes tourelles. Une belle journée en perspective ! L’argent récolté lors de ce marché contribuera à la restauration de l’église Buvette et restauration sur place
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Place de l’église Sévigny-Waleppe 08220 Ardennes Grand Est +33 6 19 60 23 18 notrepatrimoine08220@gmail.com
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English :
Join us in the charming village of Sévigny-Waleppe for a farmers’ market in the square around the 17th-century church of Saint-Leu, with its elegant turrets. A great day out! All proceeds from the market will go towards restoring the church. Refreshments and snacks on site
L’événement Marché de producteurs et artisans locaux Sévigny-Waleppe a été mis à jour le 2026-05-06 par Ardennes Tourisme