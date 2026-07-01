Marché de producteurs et artisans locaux Place du village Villapourçon

Informations pratiques

Villapourçon

Marché de producteurs et artisans locaux

Place du village Le Bourg Villapourçon Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 17:00:00

fin : 2026-07-22 22:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Marché de producteurs et artisans locaux à partir de 17h. Buvette et restauration sur place. Infos au 06 82 07 34 84

Organisé par le Comité des Fêtes. .

Place du village Le Bourg Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 07 34 84

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English : Marché de producteurs et artisans locaux

L’événement Marché de producteurs et artisans locaux Villapourçon a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Rives du Morvan