Marché de producteurs et artisans locaux Place du village Villapourçon
mercredi 22 juillet 2026 · Place du village · Villapourçon
Informations pratiques
Villapourçon
Marché de producteurs et artisans locaux
Place du village Le Bourg Villapourçon Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:00:00
fin : 2026-07-22 22:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Marché de producteurs et artisans locaux à partir de 17h. Buvette et restauration sur place. Infos au 06 82 07 34 84
Organisé par le Comité des Fêtes. .
Place du village Le Bourg Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 07 34 84
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English : Marché de producteurs et artisans locaux
L’événement Marché de producteurs et artisans locaux Villapourçon a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Rives du Morvan