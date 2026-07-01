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AGENDA · Villapourçon

Marché de producteurs et artisans locaux Place du village Villapourçon

mercredi 22 juillet 2026 · Place du village · Villapourçon

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Place du village
Adresse
Le Bourg
Ville
58370 Villapourçon
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Villapourçon

Marché de producteurs et artisans locaux

Place du village Le Bourg Villapourçon Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:00:00
fin : 2026-07-22 22:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Marché de producteurs et artisans locaux à partir de 17h. Buvette et restauration sur place. Infos au 06 82 07 34 84
Organisé par le Comité des Fêtes.   .

Place du village Le Bourg Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 07 34 84 

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English : Marché de producteurs et artisans locaux

L’événement Marché de producteurs et artisans locaux Villapourçon a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Rives du Morvan