Marché de producteurs et créateurs à Prin-Deyrancon Lieu dit Champ Gâté Prin-Deyrançon
Marché de producteurs et créateurs à Prin-Deyrancon Lieu dit Champ Gâté Prin-Deyrançon samedi 30 mai 2026.
Prin-Deyrançon
Marché de producteurs et créateurs à Prin-Deyrancon
Lieu dit Champ Gâté Au Potager Mignon Prin-Deyrançon Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:30:00
fin : 2026-05-30 19:30:00
Date(s) :
2026-05-30
L’équipe du Potager Mignon vous invite à l’édition printanière de son marché.
Au programme, un marché de créateurs et producteurs locaux, des jeux en bois et autres animations pour toute la famille, des foods trucks (pizzas, glaces artisanales, bière locale…) et un concert pour clôturer la soirée. .
Lieu dit Champ Gâté Au Potager Mignon Prin-Deyrançon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 3 49 79 18 98 contact@aupotagermignon.bio
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English : Marché de producteurs et créateurs à Prin-Deyrancon
L’événement Marché de producteurs et créateurs à Prin-Deyrancon Prin-Deyrançon a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 79