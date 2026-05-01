Marché de producteurs et créateurs à Prin-Deyrancon Lieu dit Champ Gâté Prin-Deyrançon

Prin-Deyrançon

Marché de producteurs et créateurs à Prin-Deyrancon

Lieu dit Champ Gâté Au Potager Mignon Prin-Deyrançon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:30:00

fin : 2026-05-30 19:30:00

Date(s) :

2026-05-30

L’équipe du Potager Mignon vous invite à l’édition printanière de son marché.

Au programme, un marché de créateurs et producteurs locaux, des jeux en bois et autres animations pour toute la famille, des foods trucks (pizzas, glaces artisanales, bière locale…) et un concert pour clôturer la soirée. .

Lieu dit Champ Gâté Au Potager Mignon Prin-Deyrançon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 3 49 79 18 98 contact@aupotagermignon.bio

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English : Marché de producteurs et créateurs à Prin-Deyrancon

L’événement Marché de producteurs et créateurs à Prin-Deyrancon Prin-Deyrançon a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 79