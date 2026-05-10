Marché de producteurs et d’artisans Place centrale Champvert
Marché de producteurs et d’artisans Place centrale Champvert dimanche 10 mai 2026.
Champvert
Marché de producteurs et d’artisans
Place centrale Bourg du village Champvert Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-09-13 13:00:00
Date(s) :
2026-05-10 2026-06-14 2026-07-12 2026-08-09 2026-09-13
Cette année, place à la nouveauté ! Sur la place du village, venez à la rencontre des producteurs locaux et savourer les produits de nos régions. .
Place centrale Bourg du village Champvert 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 05 15 37
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English : Marché de producteurs et d’artisans
L’événement Marché de producteurs et d’artisans Champvert a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Sud Nivernais