Marché de producteurs et d’artisans Place centrale Champvert
dimanche 13 septembre 2026 · Place centrale · Champvert
Informations pratiques
Champvert
Marché de producteurs et d’artisans
Place centrale Bourg du village Champvert Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 13:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Cette année, place à la nouveauté ! Sur la place du village, venez à la rencontre des producteurs locaux et savourer les produits de nos régions. .
Place centrale Bourg du village Champvert 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 05 15 37
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English : Marché de producteurs et d’artisans
L’événement Marché de producteurs et d’artisans Champvert a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Sud Nivernais