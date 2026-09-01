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Marché de producteurs et d’artisans Place centrale Champvert

dimanche 13 septembre 2026 · Place centrale · Champvert

Marché de producteurs et d’artisans Place centrale Champvert

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Place centrale
Adresse
Bourg du village
Ville
58300 Champvert
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Champvert

Marché de producteurs et d’artisans

Place centrale Bourg du village Champvert Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 13:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Cette année, place à la nouveauté ! Sur la place du village, venez à la rencontre des producteurs locaux et savourer les produits de nos régions.   .

Place centrale Bourg du village Champvert 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 05 15 37 

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English : Marché de producteurs et d’artisans

L’événement Marché de producteurs et d’artisans Champvert a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Sud Nivernais

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