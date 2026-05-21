Marché de producteurs et d’artisans Ilheu
Marché de producteurs et d’artisans Ilheu samedi 13 juin 2026.
Ilheu
Marché de producteurs et d’artisans
ILHEU Ilheu Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Samedi 13 Juin
Marché de producteurs locaux et d’artisans
14h00 Concert par l’école de musique de Loures Barousse et des élèves de Toulouse
17h30 Apéritifs animé Ehts autes d’Aci, la chorale de chants Pyrénéens
Restauration et buvette sur place
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ILHEU Ilheu 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 38 89 11 58
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English :
Saturday June 13th
Local producers’ and craftsmen’s market
2:00 pm Concert by the Loures Barousse music school and students from Toulouse
17:30 Aperitifs hosted by Ehts autes d’Aci, the Pyrenean song choir
Catering and refreshments on site
L’événement Marché de producteurs et d’artisans Ilheu a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Neste-Barousse|CDT65