Ilheu

Marché de producteurs et d’artisans

ILHEU Ilheu Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Samedi 13 Juin

Marché de producteurs locaux et d’artisans

14h00 Concert par l’école de musique de Loures Barousse et des élèves de Toulouse

17h30 Apéritifs animé Ehts autes d’Aci, la chorale de chants Pyrénéens

Restauration et buvette sur place

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ILHEU Ilheu 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 38 89 11 58

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English :

Saturday June 13th

Local producers’ and craftsmen’s market

2:00 pm Concert by the Loures Barousse music school and students from Toulouse

17:30 Aperitifs hosted by Ehts autes d’Aci, the Pyrenean song choir

Catering and refreshments on site

L’événement Marché de producteurs et d’artisans Ilheu a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Neste-Barousse|CDT65