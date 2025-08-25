Lalley

Marché de producteurs et d’artisans

Devant la salle des fêtes Lalley Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 17:30:00

fin : 2026-08-26 20:30:00

Date(s) :

2026-07-01

De la ferme à la table, mangeons local !

Pain, légumes, viandes, fromages, tofu, glaces, confitures, sirops, boissons, petite restauration, jeux, rock n’roll

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Devant la salle des fêtes Lalley 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 34 70 39 mairiedelalley@wanadoo.fr

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English : Farmers’ and craftsmen’s market

From farm to table, let’s eat local!

Bread, vegetables, meats, cheeses, tofu, ice creams, jams, syrups, drinks, snacks, games, rock’n’roll

L’événement Marché de producteurs et d’artisans Lalley a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme du Trièves