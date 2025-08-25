Marché de producteurs et d’artisans Lalley
Marché de producteurs et d’artisans Lalley mercredi 1 juillet 2026.
Lalley
Marché de producteurs et d’artisans
Devant la salle des fêtes Lalley Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01 17:30:00
fin : 2026-08-26 20:30:00
Date(s) :
2026-07-01
De la ferme à la table, mangeons local !
Pain, légumes, viandes, fromages, tofu, glaces, confitures, sirops, boissons, petite restauration, jeux, rock n’roll
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Devant la salle des fêtes Lalley 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 34 70 39 mairiedelalley@wanadoo.fr
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English : Farmers’ and craftsmen’s market
From farm to table, let’s eat local!
Bread, vegetables, meats, cheeses, tofu, ice creams, jams, syrups, drinks, snacks, games, rock’n’roll
L’événement Marché de producteurs et d’artisans Lalley a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme du Trièves