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AGENDA · Montreux-Château

Marché de producteurs et d’artisans Exploitation agricole de M.Gilbert Richardot Montreux-Château

samedi 26 septembre 2026 · Exploitation agricole de M.Gilbert Richardot · Montreux-Château

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Exploitation agricole de M.Gilbert Richardot
Adresse
20B Rue du Maréchal Leclerc
Ville
90130 Montreux-Château
Département
Territoire de Belfort
Tarif
Gratuit Gratuit

Montreux-Château

Marché de producteurs et d’artisans

Exploitation agricole de M.Gilbert Richardot 20B Rue du Maréchal Leclerc Montreux-Château Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 17:00:00
fin : 2026-09-26 21:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Les Jeunes Agriculteurs du Territoire de Belfort vous donnent rendez-vous à Montreux-Château pour leur Marché de Producteurs et d’Artisans.
Venez à la rencontre de nos producteurs et artisans locaux !
Une marche de 3 km sera également proposée de 16h00 à 19h00, pour profiter d’une belle balade au cœur de la campagne.
Un repas 100% produits locaux vous sera proposé avec un burger, râpé de pommes de terres et un yaourt pour 14€. Réservation conseillée au 07.69.96.34.75
Nombreuses animations visite de la ferme, traite des vaches, balades à poneys …   .

Exploitation agricole de M.Gilbert Richardot 20B Rue du Maréchal Leclerc Montreux-Château 90130 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 96 34 75  fdsea.ja90@reseaufnsea.fr

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English : Marché de producteurs et d’artisans

L’événement Marché de producteurs et d’artisans Montreux-Château a été mis à jour le 2026-08-28 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)