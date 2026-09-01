Marché de producteurs et d’artisans Exploitation agricole de M.Gilbert Richardot Montreux-Château

Informations pratiques

Montreux-Château

Marché de producteurs et d’artisans

Exploitation agricole de M.Gilbert Richardot 20B Rue du Maréchal Leclerc Montreux-Château Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-26 21:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Les Jeunes Agriculteurs du Territoire de Belfort vous donnent rendez-vous à Montreux-Château pour leur Marché de Producteurs et d’Artisans.

Venez à la rencontre de nos producteurs et artisans locaux !

Une marche de 3 km sera également proposée de 16h00 à 19h00, pour profiter d’une belle balade au cœur de la campagne.

Un repas 100% produits locaux vous sera proposé avec un burger, râpé de pommes de terres et un yaourt pour 14€. Réservation conseillée au 07.69.96.34.75

Nombreuses animations visite de la ferme, traite des vaches, balades à poneys … .

Exploitation agricole de M.Gilbert Richardot 20B Rue du Maréchal Leclerc Montreux-Château 90130 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 96 34 75 fdsea.ja90@reseaufnsea.fr

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English : Marché de producteurs et d’artisans

L’événement Marché de producteurs et d’artisans Montreux-Château a été mis à jour le 2026-08-28 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)