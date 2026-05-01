Semur-en-Brionnais

Marché de producteurs et d’artisans

Ferme de la Fay Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Venez découvrir les produits locaux (terrines, saucissons, fromages, miels, confitures, ails noirs, vins) et les artisans (bijoux, couteaux, etc). .

Ferme de la Fay Semur-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté buissonjm71@gmail.com

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English : Marché de producteurs et d’artisans

L’événement Marché de producteurs et d’artisans Semur-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-05-11 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III