Trébas

Marché de producteurs et d’artisans Trébas

Place du village Trébas Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-26 12:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Marchés d’été de producteurs et d’artisans proposant fruits et légumes de saison, fromages, viande, pain, vin, bière, créations artisanales et locales, miel, tisanes, livres et bijoux.

.

Place du village Trébas 81340 Tarn Occitanie +33 6 12 67 46 23 marche.trebas.ambialet@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Summer markets of producers and artisans offering seasonal fruit and vegetables, cheese, meat, bread, wine, beer, local and artisanal creations, honey, herbal teas, books and jewelry.

L’événement Marché de producteurs et d’artisans Trébas Trébas a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Vallée du Tarn & Monts de l’Albigeois