Marché de producteurs et d’artisans Trébas Trébas
Marché de producteurs et d’artisans Trébas Trébas dimanche 5 juillet 2026.
Trébas
Marché de producteurs et d’artisans Trébas
Place du village Trébas Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-26 12:00:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30
Marchés d’été de producteurs et d’artisans proposant fruits et légumes de saison, fromages, viande, pain, vin, bière, créations artisanales et locales, miel, tisanes, livres et bijoux.
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Place du village Trébas 81340 Tarn Occitanie +33 6 12 67 46 23 marche.trebas.ambialet@gmail.com
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English :
Summer markets of producers and artisans offering seasonal fruit and vegetables, cheese, meat, bread, wine, beer, local and artisanal creations, honey, herbal teas, books and jewelry.
L’événement Marché de producteurs et d’artisans Trébas Trébas a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Vallée du Tarn & Monts de l’Albigeois