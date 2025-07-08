Les Plantiers

Marché de producteurs

La Place Les Plantiers Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-12 17:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Sous les arbres de la petite place des Plantiers se dresse chaque samedi vers 17h, un petit marché de producteurs locaux, en été. Vous y trouverez des confitures, des légumes, mais aussi des fromages et d’autres petits stands.

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La Place Les Plantiers 30122 Gard Occitanie +33 4 66 83 90 33 mairie-plantiers@orange.fr

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English :

Under the trees of the little Place des Plantiers, every Saturday around 5pm, you’ll find a small local producers’ market. You’ll find jams, vegetables, cheeses and other small stalls.

L’événement Marché de producteurs Les Plantiers a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes