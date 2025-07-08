Marché de producteurs Les Plantiers
Marché de producteurs Les Plantiers dimanche 12 juillet 2026.
Les Plantiers
Marché de producteurs
La Place Les Plantiers Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Sous les arbres de la petite place des Plantiers se dresse chaque samedi vers 17h, un petit marché de producteurs locaux, en été. Vous y trouverez des confitures, des légumes, mais aussi des fromages et d’autres petits stands.
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La Place Les Plantiers 30122 Gard Occitanie +33 4 66 83 90 33 mairie-plantiers@orange.fr
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English :
Under the trees of the little Place des Plantiers, every Saturday around 5pm, you’ll find a small local producers’ market. You’ll find jams, vegetables, cheeses and other small stalls.
L’événement Marché de producteurs Les Plantiers a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes