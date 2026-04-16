Marché de producteurs locaux Zone de Colguen Concarneau

Concarneau

Marché de producteurs locaux

Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-23 18:00:00

fin : 2026-12-23 20:00:00

Date(s) :

2026-12-23

Rendez-vous tous les avant dernier mercredi de chaque mois d’ avril à Décembre 2026 de 18h00 à 20h00 à la Tri Martolod Concarneau.

Producteurs paysans ou en agriculture biologique du territoire, dans une brasserie artisanale et conviviale.

Toutes les dates du marché à travers les mois

29 avril 20 mai 17 juin 22 juillet 19 août 23 septembre 21 octobre 18 novembre 23 Décembre

Les différents producteurs locaux présents au marché (selon disponibilités et saison)

☆ Légumes bio des Jardins de Penkerlen, Rosporden (https://www.facebook.com/jardinsdepenkerlen)

☆ Pain bio au levain naturel des Champs du Moros, Melgven (instagram @leschampsdumoros)

☆ Fromages fermiers en agriculture biologique, Les Biquettent en Jettent, Kernevez Lorvillon (

https://www.facebook.com/LesBiquettesenjettent)

☆ Fleurs coupées locales et de saison de La Ferme Mellifère, Pont Aven (https://www.instagram.com/lafermemellifere/)

☆ Artisan vinificateur, Boris Loy, Cléden Cap Sizun (https://www.instagram.com/loy.boris/)

☆ Volailles de la Ferme de Kerforner, Querrien (https://www.facebook.com/people/La-Ferme-de-Kerforner/100083543373551/)

☆ Miel de l’Aven à Miel, Rosporden

☆ Sirops, huiles, baumes et savons de La Décybèle, Nevez

☆ Conserverie artisanale de Ébullition, Nizon

☆ Macro Macro Algues, Récoltant d’algues sauvages et producteur d’algues alimentaires, Tregunc (https://www.macromacro.fr/)

☆ Pommes, poires, kiwis et miel, Ferme de Caric, la Forêt Fouesnant (https://www.paysansdenature.fr/annuaire-paysans-de-nature/ferme-de-caric-alexis-chevallier/)

☆ d’autres producteur.ices à venir …

>> Petite restauration avec les crêpes salées et sucrées de Caroline .

Zone de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 66 20 22

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English : Marché de producteurs locaux

L’événement Marché de producteurs locaux Concarneau a été mis à jour le 2026-04-16 par OTC CCA