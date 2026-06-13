Sames

Marché de producteurs locaux et artisans

Place du fronton Sames Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:30:00

fin : 2026-07-01 23:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Venez à la rencontre de nos producteurs et artisans. Une occasion conviviale de découvrir et déguster des produits issus du savoir-faire local. Possibilité de composer son repas directement sur les stands. .

Place du fronton Sames 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

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English : Marché de producteurs locaux et artisans

L’événement Marché de producteurs locaux et artisans Sames a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Pays Basque