Marché de producteurs locaux et artisans Sames
Marché de producteurs locaux et artisans Sames mercredi 1 juillet 2026.
Sames
Marché de producteurs locaux et artisans
Place du fronton Sames Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:30:00
fin : 2026-07-01 23:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Venez à la rencontre de nos producteurs et artisans. Une occasion conviviale de découvrir et déguster des produits issus du savoir-faire local. Possibilité de composer son repas directement sur les stands. .
Place du fronton Sames 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
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English : Marché de producteurs locaux et artisans
L’événement Marché de producteurs locaux et artisans Sames a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Pays Basque
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