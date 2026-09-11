MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX LE P’TIT MARCHE CHAPELLOIS La Chapelle-au-Riboul
vendredi 11 septembre 2026 · La Chapelle-au-Riboul
Informations pratiques
La Chapelle-au-Riboul
MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX LE P’TIT MARCHE CHAPELLOIS
Place de l’Eglise La Chapelle-au-Riboul Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 16:30:00
fin : 2026-10-09 19:30:00
Date(s) :
2026-09-11 2026-10-09 2026-11-13 2026-12-11
Le deuxième vendredi du mois, de 16h30 à 19h30, le bourg s’anime avec l’installation d’un marché de producteurs locaux.
16h30 -19h30 Petit Marché à la Chapelle au Riboul avec les supers producteurs (du pain, des légumes, des fromages, de la bière artisanale, de la volaille, des champignons ).
17h35 Criée d’Hyppolite, le crieur public. .
Place de l’Eglise La Chapelle-au-Riboul 53440 Mayenne Pays de la Loire delherbeauxfromages@gmail.com
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English :
On the second Friday of the month, from 4:30 pm to 7:30 pm, the village comes alive with a market featuring local producers.
L’événement MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX LE P’TIT MARCHE CHAPELLOIS La Chapelle-au-Riboul a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme Mayenne Co
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