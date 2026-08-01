Marché de producteurs locaux Manoir du Parc Matour

Informations pratiques

Matour

Marché de producteurs locaux

Manoir du Parc Maison des Patrimoines Matour Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 18:00:00

fin : 2026-08-10 22:30:00

Date(s) :

2026-08-10

C’est une soirée conviviale et festive qui vous attend chaque lundi à partir de 18 h dans le parc de la Maison des Patrimoines

Les producteurs locaux vous feront découvrir leurs produits gourmands légumes, fromages, bière, vin, miel, produits à base de plantes,…

Il n’y a plus qu’à faire son marché avant de s’installer en famille ou entre amis autour de grandes tablées.

Car le principe est simple chacun compose son menu au gré des stands de producteurs tout en écoutant un groupe de musique (programmation différente chaque marché)

Le groupe TI’KANIKI (Maloya) Ti’Kaniki fait vivre un maloya moderne et métissé, ancré dans les traditions de l’Ile de la Réunion. Ti’Kaniki réunit des musiciens qui chantent et jouent ensemble des percussions tout en ouvrant leur musique à des influences venues d’ailleurs. .

Manoir du Parc Maison des Patrimoines Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 78 84 maisondespatrimoines@matour.fr

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English : Marché de producteurs locaux

L’événement Marché de producteurs locaux Matour a été mis à jour le 2026-07-28 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)