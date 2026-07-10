Pâtisserie du Manoir Maison des Patrimoines Matour
mercredi 5 août 2026 · Maison des Patrimoines · Matour
Informations pratiques
Matour
Pâtisserie du Manoir
Maison des Patrimoines Grande Rue Matour Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Une petite envie de sucrée et d’apprendre une recette à faire à la maison ? Viens cuisiner une petite recette à déguster à plusieurs .
Maison des Patrimoines Grande Rue Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 78 84 maisondespatrimoines@matour.fr
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English : Pâtisserie du Manoir
L’événement Pâtisserie du Manoir Matour a été mis à jour le 2026-07-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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