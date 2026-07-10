Pâtisserie du Manoir Maison des Patrimoines Matour

Informations pratiques

Matour

Pâtisserie du Manoir

Maison des Patrimoines Grande Rue Matour Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Une petite envie de sucrée et d’apprendre une recette à faire à la maison ? Viens cuisiner une petite recette à déguster à plusieurs .

Maison des Patrimoines Grande Rue Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 78 84 maisondespatrimoines@matour.fr

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English : Pâtisserie du Manoir

L’événement Pâtisserie du Manoir Matour a été mis à jour le 2026-07-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)