Informations pratiques

Matour

Pétanque des pompiers

Parc du manoir Matour Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 13:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Les pompiers de Matour vous donne rendez-vous pour leur pétanque.

Inscription dès 13h30 et début des parties à 14h30.

Buvette et snacks sur place.

Repas à 20h kebab ou assiette de jambon à la broche.

Bal. .

Parc du manoir Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 90 37 35

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English : Pétanque des pompiers

L’événement Pétanque des pompiers Matour a été mis à jour le 2026-07-08 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III