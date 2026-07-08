Pétanque des pompiers Matour
samedi 1 août 2026 · Matour
Informations pratiques
Matour
Pétanque des pompiers
Parc du manoir Matour Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 13:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Les pompiers de Matour vous donne rendez-vous pour leur pétanque.
Inscription dès 13h30 et début des parties à 14h30.
Buvette et snacks sur place.
Repas à 20h kebab ou assiette de jambon à la broche.
Bal. .
Parc du manoir Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 90 37 35
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English : Pétanque des pompiers
L’événement Pétanque des pompiers Matour a été mis à jour le 2026-07-08 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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