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AGENDA · Matour

Pétanque des pompiers Matour

samedi 1 août 2026 · Matour

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Parc du manoir
Ville
71520 Matour
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Matour

Pétanque des pompiers

Parc du manoir Matour Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 13:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Les pompiers de Matour vous donne rendez-vous pour leur pétanque.
Inscription dès 13h30 et début des parties à 14h30.
Buvette et snacks sur place.
Repas à 20h kebab ou assiette de jambon à la broche.
Bal.   .

Parc du manoir Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 90 37 35 

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English : Pétanque des pompiers

L’événement Pétanque des pompiers Matour a été mis à jour le 2026-07-08 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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