Le miel et les abeilles Maison des Patrimoines Matour

Informations pratiques

Matour

Le miel et les abeilles

Maison des Patrimoines Grande Rue Matour Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :

2026-07-29

La fascinante vie des abeilles, la fabrication du miel, la rûche… tant de sujets passionnants à venir découvrir ! Pour les enfants de 6 à 10 ans. .

Maison des Patrimoines Grande Rue Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 78 84 maisondespatrimoines@matour.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le miel et les abeilles

L’événement Le miel et les abeilles Matour a été mis à jour le 2026-07-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)