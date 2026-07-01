Enquête Game Maison des Patrimoines Matour

Informations pratiques

Matour

Enquête Game

Maison des Patrimoines Grande Rue Matour Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-19

Envie de venir retrouver le trésor disparu de la Maison des Patrimoines, viens te mesurer aux énigmes de cette enquête. D’autres jeunes enquêteurs t’accompagneront pour réussir cette mission en groupe ! Pour les enfants de 6 à 10 ans. .

Maison des Patrimoines Grande Rue Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 78 84 maisondespatrimoines@matour.fr

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English : Enquête Game

L’événement Enquête Game Matour a été mis à jour le 2026-07-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)