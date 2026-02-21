Marché de producteurs locaux Saint-Gonlay
Marché de producteurs locaux
Saint-Gonlay Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Début : 2026-05-31 13:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Le 31 mai de 13h à 18h, le Comité des Fêtes et des Cultures de Saint-Gonlay organise un marché des producteurs locaux. .
Saint-Gonlay 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne
