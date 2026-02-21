Marché de producteurs locaux

Saint-Gonlay Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 13:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Le 31 mai de 13h à 18h, le Comité des Fêtes et des Cultures de Saint-Gonlay organise un marché des producteurs locaux. .

Saint-Gonlay 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne

