Soirée Dance Floor Saint-Gonlay

Le samedi 14 février à partir de 20h30, le Saperlipopette Bar vous propose une soirée Dance Floor .
Jean-Yves, est un saint-gonlaysien mais la nuit…il devient… DJ Franky !
Viens bouger ton body, ton booty, tes orteils, tes oreilles sur le dance-floor ! Party! Party! Party!
Petite restauration végétarienne pendant la boom. .
Saint-Gonlay 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 69 29 64 16
