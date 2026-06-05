Marché de producteurs locaux La Perce Muraille Saint-Père
Marché de producteurs locaux La Perce Muraille Saint-Père dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Père
Marché de producteurs locaux
La Perce Muraille 9 Rue du Lavoir Saint-Père Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Marché de producteurs locaux. .
La Perce Muraille 9 Rue du Lavoir Saint-Père 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 11 14 05 lapercemuraille@laposte.net
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English : Marché de producteurs locaux
L’événement Marché de producteurs locaux Saint-Père a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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