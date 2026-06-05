Marché de producteurs locaux La Perce Muraille Saint-Père dimanche 5 juillet 2026.

Saint-Père

Marché de producteurs locaux

La Perce Muraille 9 Rue du Lavoir Saint-Père Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Marché de producteurs locaux. .

La Perce Muraille 9 Rue du Lavoir Saint-Père 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 11 14 05 lapercemuraille@laposte.net

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English : Marché de producteurs locaux

L’événement Marché de producteurs locaux Saint-Père a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Grand Vézelay