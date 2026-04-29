Thézan-des-Corbières

MARCHÉ DE PRODUCTEURS NOCTURNE

Domaine de Saint-Estève Thézan-des-Corbières Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 17:00:00

fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Le Domaine du Château Saint-Estève organise ses marchés estivaux !

Venez profiter de la douceur estivale sous un ciel étoilé… beaucoup d’artisans, ainsi que des jeux pour petits et grands, sont au programme. Ces soirées seront rythmées par le son d’un groupe de musique… Et pour les plus gourmands des cuisines régionales et exotiques, salées et sucrées.

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Domaine de Saint-Estève Thézan-des-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 43 32 34

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English :

Domaine du Château Saint-Estève organizes its summer markets!

Come and enjoy the mild summer weather under a starry sky? many craftsmen, as well as games for young and old, are on the program. These evenings will be punctuated by the sound of a live band? And for those with a sweet tooth: regional and exotic cuisines, savory and sweet.

L’événement MARCHÉ DE PRODUCTEURS NOCTURNE Thézan-des-Corbières a été mis à jour le 2026-04-29 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois