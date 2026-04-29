DE FERME EN FERME NARBONNAIS, CORBIERES-MINERVOIS CHÂTEAU DE SAINT ESTÈVE Thézan-des-Corbières
DE FERME EN FERME NARBONNAIS, CORBIERES-MINERVOIS CHÂTEAU DE SAINT ESTÈVE Thézan-des-Corbières dimanche 6 septembre 2026.
Thézan-des-Corbières
DE FERME EN FERME NARBONNAIS, CORBIERES-MINERVOIS CHÂTEAU DE SAINT ESTÈVE
Thézan-des-Corbières Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00
Date(s) :
2026-09-06
De ferme en ferme, un événement départemental, au coeur des fermes et exploitations locales !
Aujourd’hui, découvrez le Château de Saint Estève à Thézan-des-Corbières.
Au programme, une balade racontée et interactive autour de l’histoire du château, pour que petits et grands s’amusent, la cueillette de raisins, une dégustation du délicieux jus de raisin, et bien d’autres activités passionnantes vous attendent.
10h30 Balade Légendes & Mythologie de Saint-Estève
12h à 14 h déjeuner, réservation obligatoire 15€/personne
14h 30 visite et ramassage des raisins au Domaine
.
Thézan-des-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 43 32 34 contact@chateau-saint-esteve.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
De ferme en ferme, a departmental event at the heart of local farms and businesses!
Today, discover the Château de Saint Estève in Thézan-des-Corbières.
On the program: an interactive guided tour of the château’s history, fun for young and old, grape picking, tasting of delicious grape juice, and many other exciting activities.
10:30 a.m. Legends & Mythology of Saint-Estève walk
12 to 2 pm: lunch, reservation required 15?/person
2:30 pm: visit and grape-picking at the Domaine
L’événement DE FERME EN FERME NARBONNAIS, CORBIERES-MINERVOIS CHÂTEAU DE SAINT ESTÈVE Thézan-des-Corbières a été mis à jour le 2026-04-29 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois
À voir aussi à Thézan-des-Corbières (Aude)
- SOIRÉE HOLI Thézan-des-Corbières 13 juin 2026
- MARCHÉ DE PRODUCTEURS NOCTURNE Thézan-des-Corbières 5 août 2026