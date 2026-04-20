SOIRÉE HOLI Thézan-des-Corbières
SOIRÉE HOLI Thézan-des-Corbières samedi 13 juin 2026.
Thézan-des-Corbières
SOIRÉE HOLI
Thézan-des-Corbières Aude
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13 23:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Le Domaine du Château Saint-Estève organise une soirée pour fêter l’arrivée de l’été !
Une fête où vous attendent la joie et les couleurs, pour accueillir l’été. Une soirée originale, au rythme d’une musique dansante et autour d’un verre de vin, accompagnée de foodtruck.
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Thézan-des-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 43 32 34
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English :
Domaine du Château Saint-Estève is throwing a party to celebrate the arrival of summer!
A party full of joy and color to welcome summer. An original evening, to the rhythm of dance music and a glass of wine, accompanied by foodtruck.
L’événement SOIRÉE HOLI Thézan-des-Corbières a été mis à jour le 2026-04-20 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois