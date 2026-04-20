Thézan-des-Corbières

SOIRÉE HOLI

Thézan-des-Corbières Aude

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le Domaine du Château Saint-Estève organise une soirée pour fêter l’arrivée de l’été !

Une fête où vous attendent la joie et les couleurs, pour accueillir l’été. Une soirée originale, au rythme d’une musique dansante et autour d’un verre de vin, accompagnée de foodtruck.

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Thézan-des-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 43 32 34

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English :

Domaine du Château Saint-Estève is throwing a party to celebrate the arrival of summer!

A party full of joy and color to welcome summer. An original evening, to the rhythm of dance music and a glass of wine, accompanied by foodtruck.

L’événement SOIRÉE HOLI Thézan-des-Corbières a été mis à jour le 2026-04-20 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois