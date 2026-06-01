Plémet

Marché de producteurs

Les Cas Champs Plémet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Marché de producteurs à La ferme Le Cochon Des Cas Champs , une vingtaine d’exposants. Moment convivial à la rencontre de producteurs et découvrez notre boutique.

Restauration sur place sur réservation. .

Les Cas Champs Plémet 22210 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 61 12 33 27

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English :

L’événement Marché de producteurs Plémet a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme Bretagne Centre