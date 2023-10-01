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Marché de producteurs Place du Bourgeot Roche-la-Molière

Marché de producteurs Place du Bourgeot Roche-la-Molière vendredi 2 octobre 2026.

Lieu : Place du Bourgeot

Adresse : Marché de producteurs

Ville : 42230 Roche-la-Molière

Département : Loire

Début : 2026-10-02T08:00:00

Fin : 2026-12-31T13:00:00

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Roche-la-Molière

Marché de producteurs

Place du Bourgeot Marché de producteurs Roche-la-Molière Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-02 08:00:00
fin : 2026-12-31 13:00:00

Date(s) :
2026-10-02

Boucher et traiteur.
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Place du Bourgeot Marché de producteurs Roche-la-Molière 42230 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 90 77 00  mairie@mairierochelamoliere.fr

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English :

Butcher and caterer.

L’événement Marché de producteurs Roche-la-Molière a été mis à jour le 2023-10-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès

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