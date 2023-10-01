Marché de Roche-la-Molière Roche-la-Molière
Marché de Roche-la-Molière Roche-la-Molière vendredi 2 octobre 2026.
Roche-la-Molière
Marché de Roche-la-Molière
Place Jean Jaurès Roche-la-Molière Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-02 08:00:00
fin : 2026-12-31 12:30:00
Date(s) :
2026-10-02
Marché de produits alimentaires, produits manufacturés et de producteurs.
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Place Jean Jaurès Roche-la-Molière 42230 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 90 77 00 mairie@mairierochelamoliere.fr
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English :
Market of food products, manufactured and producer products.
L’événement Marché de Roche-la-Molière Roche-la-Molière a été mis à jour le 2023-10-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
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