Roche-la-Molière

Marché de Roche-la-Molière

Place Jean Jaurès Roche-la-Molière Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-02 08:00:00

fin : 2026-12-31 12:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Marché de produits alimentaires, produits manufacturés et de producteurs.

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Place Jean Jaurès Roche-la-Molière 42230 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 90 77 00 mairie@mairierochelamoliere.fr

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English :

Market of food products, manufactured and producer products.

L’événement Marché de Roche-la-Molière Roche-la-Molière a été mis à jour le 2023-10-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès