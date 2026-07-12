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AGENDA · Ronsenac

Marché de producteurs Ronsenac

mercredi 15 juillet 2026 · Ronsenac

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place du Souvenir
Ville
16320 Ronsenac
Département
Charente
Tarif

Ronsenac

Marché de producteurs

Place du Souvenir Ronsenac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Marché de producteurs de Pays proposant que des produits locaux, dans un ambiance conviviale.
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Place du Souvenir Ronsenac 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 93 46  mairie@ronsenac.fr

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English : Marché de producteurs

Farmers’ market featuring local produce in a friendly atmosphere.

L’événement Marché de producteurs Ronsenac a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme du Sud Charente

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