AGENDA · Ronsenac
Marché de producteurs Ronsenac
mercredi 15 juillet 2026 · Ronsenac
Informations pratiques
Ronsenac
Marché de producteurs
Place du Souvenir Ronsenac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Marché de producteurs de Pays proposant que des produits locaux, dans un ambiance conviviale.
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Place du Souvenir Ronsenac 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 93 46 mairie@ronsenac.fr
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English : Marché de producteurs
Farmers’ market featuring local produce in a friendly atmosphere.
L’événement Marché de producteurs Ronsenac a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme du Sud Charente