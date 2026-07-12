Informations pratiques

Ronsenac

Marché de producteurs

Place du Souvenir Ronsenac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Marché de producteurs de Pays proposant que des produits locaux, dans un ambiance conviviale.

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Place du Souvenir Ronsenac 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 93 46 mairie@ronsenac.fr

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English : Marché de producteurs

Farmers’ market featuring local produce in a friendly atmosphere.

L’événement Marché de producteurs Ronsenac a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme du Sud Charente