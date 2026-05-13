Marché de producteurs Saint-Bonnet-près-Orcival
Marché de producteurs Saint-Bonnet-près-Orcival dimanche 28 juin 2026.
Saint-Bonnet-près-Orcival
Marché de producteurs
Rue du sabotier Saint-Bonnet-près-Orcival Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-09-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Un marché de producteurs locaux TOUS les dimanches matins de 10h00 à 12h00 tout au long de l’année.
Ambiance sympathique.
.
Rue du sabotier Saint-Bonnet-près-Orcival 63210 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 65 24 53 assolelien63@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A local farmers’ market EVERY Sunday morning from 10:00 to 12:00 all year round.
Friendly atmosphere.
L’événement Marché de producteurs Saint-Bonnet-près-Orcival a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Auvergne VolcanSancy