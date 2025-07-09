Saumane

Marché de producteurs

La Place Saumane Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-10 08:00:00

fin : 2026-09-24 12:30:00

Date(s) :

2026-06-10

A l’ombre des platanes centenaires, les producteurs s’invitent à votre table. Légumes, plats déjà préparés avec des saveurs douces, des préparations diverses, miels etc.

Retrouvez nous, le vendredi matin de 8h à 12h30 de juin à septembre.

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La Place Saumane 30125 Gard Occitanie +33 4 66 83 91 42 mairie.saumane@orange.fr

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English :

In the shade of century-old plane trees, producers invite themselves to your table. Vegetables, pre-prepared dishes with mild flavors, various preparations, honeys and more.

Visit us on Friday mornings from 8am to 12:30pm from June to September.

L’événement Marché de producteurs Saumane a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes