Marché de producteurs Saumane
Marché de producteurs Saumane mercredi 10 juin 2026.
Saumane
Marché de producteurs
La Place Saumane Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-10 08:00:00
fin : 2026-09-24 12:30:00
Date(s) :
2026-06-10
A l’ombre des platanes centenaires, les producteurs s’invitent à votre table. Légumes, plats déjà préparés avec des saveurs douces, des préparations diverses, miels etc.
Retrouvez nous, le vendredi matin de 8h à 12h30 de juin à septembre.
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La Place Saumane 30125 Gard Occitanie +33 4 66 83 91 42 mairie.saumane@orange.fr
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English :
In the shade of century-old plane trees, producers invite themselves to your table. Vegetables, pre-prepared dishes with mild flavors, various preparations, honeys and more.
Visit us on Friday mornings from 8am to 12:30pm from June to September.
L’événement Marché de producteurs Saumane a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes