Saint-Georges-lès-Baillargeaux

Marché de Producteurs St Georges les Bx

Le Mail des Sablières Saint-Georges-lès-Baillargeaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Tout l’été, les Marchés des Producteurs de Pays invitent à découvrir les saveurs locales dans une ambiance conviviale et festive. Organisés par la Chambre d’agriculture avec les communes partenaires, ils réunissent des producteurs locaux qui proposent en direct leurs produits légumes, viandes, fromages, miel, pains, boissons et spécialités du terroir.

Le principe est simple choisissez vos produits sur les stands, composez votre repas et dégustez-le sur place tout en échangeant avec les producteurs. Ces marchés sont aussi l’occasion de partager un agréable moment en famille ou entre amis et de soutenir l’agriculture locale ainsi que les circuits courts.

Pensez à apporter vos couverts. .

Le Mail des Sablières Saint-Georges-lès-Baillargeaux 86130 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 44 74 74

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English : Marché de Producteurs St Georges les Bx

L’événement Marché de Producteurs St Georges les Bx Saint-Georges-lès-Baillargeaux a été mis à jour le 2026-06-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne