Informations pratiques

Tasque

Marché de producteurs

Village TASQUE Tasque Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:00:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Une journée conviviale pour rencontrer nos producteurs, acheter leurs produits et même les consommer sur place si vous le souhaitez plancha à disposition.

Une quinzaine de producteurs seront présents…

.

Village TASQUE Tasque 32160 Gers Occitanie +33 6 85 60 30 60 mairie.tasque@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fun-filled day to meet our producers, buy their products, and even enjoy them right there if you’d like—a griddle is available.

About fifteen producers will be there…

L’événement Marché de producteurs Tasque a été mis à jour le 2026-08-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65