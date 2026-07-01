Marché de produits bio, du terroir et de l’artisanat le bourg Saint-Malo-en-Donziois

Informations pratiques

Saint-Malo-en-Donziois

Marché de produits bio, du terroir et de l’artisanat

le bourg Dans les rues Saint-Malo-en-Donziois Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19

La commune de Saint-Malo-en-Donziois organise son traditionnel marché de produits bio, du terroir et de l’artisanat. Ne nombreux exposants seront présents pour proposer leurs produits et vous faire voyager, comme notamment les macarons de Charlou, le fumage artisanal du Nohain, les glaces d’Aurore, les produits basques en direct d’Espelette… Des animations seront organisées tout au long de la journée, avec la présence de la Lyre Donziaise, un manège pour les enfants et les tracteurs de Pougny. Restauration sur place. .

le bourg Dans les rues Saint-Malo-en-Donziois 58350 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 87 30

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English : Marché de produits bio, du terroir et de l’artisanat

L’événement Marché de produits bio, du terroir et de l’artisanat Saint-Malo-en-Donziois a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Bourgogne Coeur de Loire