Marché de produits et artisanats locaux Sennevoy-le-Bas
Marché de produits et artisanats locaux Sennevoy-le-Bas dimanche 3 mai 2026.
Sennevoy-le-Bas
Marché de produits et artisanats locaux
Salle des Fêtes Sennevoy-le-Bas Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 16:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Dimanche 3 mai, marché de produits et artisanats locaux à la salle des fêtes de Sennevoy-le-Bas, accompagné de contes Kamishibaï pat Ségolène Darley durant la journée. .
Salle des Fêtes Sennevoy-le-Bas 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Marché de produits et artisanats locaux
L’événement Marché de produits et artisanats locaux Sennevoy-le-Bas a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois