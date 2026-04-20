Sennevoy-le-Bas

Marché de produits et artisanats locaux

Salle des Fêtes Sennevoy-le-Bas Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 16:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Dimanche 3 mai, marché de produits et artisanats locaux à la salle des fêtes de Sennevoy-le-Bas, accompagné de contes Kamishibaï pat Ségolène Darley durant la journée. .

Salle des Fêtes Sennevoy-le-Bas 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Marché de produits et artisanats locaux

L’événement Marché de produits et artisanats locaux Sennevoy-le-Bas a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois