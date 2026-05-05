Prébois

Marché de produits locaux de Prébois

Place de la mairie Prébois Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-22 17:30:00

fin : 2026-09-21 19:30:00

Date(s) :

2026-06-22

Marché de produits Locaux à Prébois

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Place de la mairie Prébois 38710 Isère Auvergne-Rhône-Alpes marcheprebois@riseup.net

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English :

Local produce market in Prébois

L’événement Marché de produits locaux de Prébois Prébois a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Trièves