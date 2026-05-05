Marché de produits locaux de Prébois Prébois
Marché de produits locaux de Prébois Prébois lundi 22 juin 2026.
Prébois
Marché de produits locaux de Prébois
Place de la mairie Prébois Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-22 17:30:00
fin : 2026-09-21 19:30:00
Date(s) :
2026-06-22
Marché de produits Locaux à Prébois
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Place de la mairie Prébois 38710 Isère Auvergne-Rhône-Alpes marcheprebois@riseup.net
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English :
Local produce market in Prébois
L’événement Marché de produits locaux de Prébois Prébois a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Trièves