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Marché de produits locaux de Prébois Prébois

Marché de produits locaux de Prébois Prébois lundi 22 juin 2026.

Adresse : Place de la mairie

Ville : 38710 Prébois

Département : Isère

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : lundi 21 septembre 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Prébois

Marché de produits locaux de Prébois

Place de la mairie Prébois Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-22 17:30:00
fin : 2026-09-21 19:30:00

Date(s) :
2026-06-22

Marché de produits Locaux à Prébois
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Place de la mairie Prébois 38710 Isère Auvergne-Rhône-Alpes   marcheprebois@riseup.net

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English :

Local produce market in Prébois

L’événement Marché de produits locaux de Prébois Prébois a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Trièves