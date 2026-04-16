Marché de produits locaux L’Escargot Rouge Verclause
Marché de produits locaux L’Escargot Rouge Verclause vendredi 1 mai 2026.
Verclause
Marché de produits locaux
L’Escargot Rouge 355 route des Alpes Verclause Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-09-30 13:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Profitez de produits locaux pain, fruits et légumes, huiles essentielles, savons, farines, fromages … toute une gamme de produit vous sera proposée.
Profitez de la saison estivale pour faire votre marché et profitez de la terrasse du restaurant.
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L’Escargot Rouge 355 route des Alpes Verclause 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 66 24 17
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English :
Enjoy local products: bread, fruit and vegetables, essential oils, soaps, flours, cheeses… a whole range of products will be on offer.
Take advantage of the summer season to do your shopping and enjoy the restaurant’s terrace.
L’événement Marché de produits locaux Verclause a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale