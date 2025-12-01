Marché de quartier Polo Beyris Bayonne
Marché de quartier Polo Beyris Bayonne vendredi 18 septembre 2026.
Marché de quartier Polo Beyris
Place du Polo Beyris Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Tous les vendredis dans le quartier du polo Beyris de 8h à 13h poissonnier, volailler, boucher, traiteurs, fruits et légumes… et un foodtruck pour discuter autour d’un café. .
Place du Polo Beyris Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 21 81
English : Marché de quartier Polo Beyris
L’événement Marché de quartier Polo Beyris Bayonne a été mis à jour le 2025-11-29 par OT Bayonne