Marché de Royat Place Allard Royat

Royat

Marché de Royat

Place Allard Parc thermal Royat Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-09 08:00:00

fin : 2026-10-31 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Vente directe, produits du terroir, artisanat local

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Place Allard Parc thermal Royat 63130 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 29 50 80 mairie@royat.fr

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English :

Direct sales, local products, local handicrafts

L’événement Marché de Royat Royat a été mis à jour le 2025-04-25 par Clermont Auvergne Volcans