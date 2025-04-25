Marché de Royat Place Allard Royat
Marché de Royat Place Allard Royat samedi 9 mai 2026.
Royat
Marché de Royat
Place Allard Parc thermal Royat Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-09 08:00:00
fin : 2026-10-31 12:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Vente directe, produits du terroir, artisanat local
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Place Allard Parc thermal Royat 63130 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 29 50 80 mairie@royat.fr
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English :
Direct sales, local products, local handicrafts
L’événement Marché de Royat Royat a été mis à jour le 2025-04-25 par Clermont Auvergne Volcans