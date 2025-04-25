Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Royat Place Allard Royat

Marché de Royat Place Allard Royat samedi 9 mai 2026.

Lieu : Place Allard

Adresse : Parc thermal

Ville : 63130 Royat

Département : Puy-de-Dôme

Début : 2026-05-09T08:00:00

Fin : 2026-10-31T12:00:00

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Royat

Marché de Royat

Place Allard Parc thermal Royat Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-09 08:00:00
fin : 2026-10-31 12:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Vente directe, produits du terroir, artisanat local
  .

Place Allard Parc thermal Royat 63130 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 29 50 80  mairie@royat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Direct sales, local products, local handicrafts

L’événement Marché de Royat Royat a été mis à jour le 2025-04-25 par Clermont Auvergne Volcans

À voir aussi à Royat (Puy-de-Dôme)