Marche de Saint Blaise Vicq-Exemplet
Marche de Saint Blaise Vicq-Exemplet dimanche 17 mai 2026.
Marche de Saint Blaise
Le bourg Vicq-Exemplet Indre
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Randonnée pédestre avec parcours de 9 à 15km.
Départ de l’aire du Cochet, au bord de la rivière. 4 .
Le bourg Vicq-Exemplet 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 31 02 08
English :
Hiking trails from 9 to 15km.
German :
Wanderung mit Strecken von 9 bis 15 km.
Italiano :
Tour a piedi con percorsi da 9 a 15 km.
Espanol :
Recorrido a pie con rutas de 9 a 15 km.
L’événement Marche de Saint Blaise Vicq-Exemplet a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Pays de George Sand