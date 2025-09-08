Marche de Saint Blaise Vicq-Exemplet

Marche de Saint Blaise Vicq-Exemplet dimanche 17 mai 2026.

Marche de Saint Blaise

Le bourg Vicq-Exemplet Indre

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Randonnée pédestre avec parcours de 9 à 15km.

Départ de l’aire du Cochet, au bord de la rivière. 4 .

Le bourg Vicq-Exemplet 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 31 02 08

English :

Hiking trails from 9 to 15km.

German :

Wanderung mit Strecken von 9 bis 15 km.

Italiano :

Tour a piedi con percorsi da 9 a 15 km.

Espanol :

Recorrido a pie con rutas de 9 a 15 km.

L’événement Marche de Saint Blaise Vicq-Exemplet a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Pays de George Sand