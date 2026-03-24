Marché de Saint-Nectaire Saint-Nectaire-le-Haut Saint-Nectaire

Marché de Saint-Nectaire

Saint-Nectaire-le-Haut Place de l’Église Saint-Nectaire Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 07:00:00

fin : 2026-08-23 13:00:00

Date(s) :

2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13

Marché traditionnel avec produits du terroir.

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Saint-Nectaire-le-Haut Place de l’Église Saint-Nectaire 63710 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 88 50 86 otsancy-accueil@sancy.com

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English : Saint-Nectaire market

Traditional market with local products.

Come and meet the local producers and craftsmen while discovering the mysteries of the Romanesque church of Saint-Nectaire.

L’événement Marché de Saint-Nectaire Saint-Nectaire a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Massif du Sancy